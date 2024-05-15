Проспект Ермека Серкебаева и улица Ескендира Хасангалиева могут появиться в Алматы

В Алматы несколько улиц могут получить названия в честь известных деятелей искусства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на маслихат Алматы.

От горожан поступили обращения о присвоении улицам мегаполиса имен известных деятелей искусства Казахстана: певца Ермека Серкебаева, композитора Ескендира Хасангалиева, актеров Юрия Померанцева и Владимира Толоконникова.

"По проекту решения Маслихата города планируется переименовать часть проспекта им. Ю. Гагарина от улицы К. Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева, улицу Юбилейную в Ауэзовском районе на улицу им. Владимира Толоконникова.



Присвоить имя Ескендира Хасангалиева планируется безымянной улице в мкр. "Жас Канат" Турксибского района, имя Юрия Померанцева дадут безымянной улице в Бостандыкском районе города", - говорится в сообщении.

Проект решения будет отправлен на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.