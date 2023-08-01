Проспект аль-Фараби вновь перекроют в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Участок проспекта аль-Фараби перекроют в Алматы для укладки асфальта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление городской мобильности.

"С 23:00 1 августа до 7:00 3 августа будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта", - сказано в сообщении.

С 7:00 2 августа до полуночи 3 августа будет организован отвод транспортных средств путём реверсивного движения с южной стороны проспекта аль-Фараби от моста через реку Есентай до улицы Сыргабекова.

Количество полос движения в западном и восточном направлениях по проспекту аль-Фараби будет определяться из складывающейся транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий в тёмное время суток с полуночи до 7:00 3 августа движение транспорта по проспекту аль-Фараби в западном направлении (от моста через реку Есентай) будет перекрыто полностью", - предупредили в управлении.

С 23:00 1 августа до 7:00 3 августа заезд-выезд к Ботаническому саду и улице Козыбаева, съезд на улицу Ходжанова с проспекта аль-Фараби будет ограничен, объезд будет организован по улицам Жарокова, Ходжанова и Козыбаева.

Движение транспорта с улицы Ходжанова на проспект аль-Фараби в западном направлении в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

