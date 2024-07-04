Проспавший 30 лет в гробу монах помог своей ученице выиграть в лотерею

Монах Бан Рай Май в Таиланде провел в гробу 30 лет и помог своей ученице стать победительницей крупной лотереи, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Пхра Кру Викорам Вачирисан с 1994 года спал в коричневом гробу, в котором лежит записка со словами о том, что, когда Пхра Кру Викорама не станет, тело должно быть немедленно кремировано без каких-либо церемоний, а тех, кто не послушает это указание, ждет кара. В гробу также высечены цифры – 2537. Это тайский год (1994 год в современном календаре).

По словам монаха, необычная привычка появилась у него после визита в провинцию Пхичит, где умер настоятель местного храма. Жители не смогли с достоинством похоронить его и купить гроб, потому что не хватало денег. Тот случай заставил его задуматься о конце своей жизни, поэтому он решил купить гроб заранее. Монарх использует его не только как постель, но и как инструмент для проведения самоанализа, который напоминает ему о быстротечности жизни, пишет The Thaiger.

Некоторые люди, узнав, что монарх имеет привычку спать в гробу, посчитали это символом удачи. Интересная история произошла с 37-летней женщиной, которая стала ученицей монаха. Кансат использовала цифры с гроба учителя для участия в лотерее и выиграла.