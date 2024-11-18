Проснулся дух авантюризма: аким в Жетысуской области ночью залез в окно к женщине

Суд Аксуского района в Жетысуской области рассмотрел уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата. Их обвиняли в незаконном в нарушении неприкосновенности жилища группой лиц в ночное время (ч.2 ст.149 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"В августе 2024 года в ночное время аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где сняв защитную сетку с окна кухни, проникли в дом, тем самым, нарушив неприкосновенность жилища", - рассказали в суде.

Отмечено, что совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами признаны отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей, отягчающих – не установлено.

"С учетом этого подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год. По данному уголовному делу досудебное расследование осуществлялось в отношении указанных лиц только за нарушение неприкосновенности жилища и они прокурором были преданы суду по ст.149 ч.2 УК", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что чиновнику-взяточнику вынесли приговор в СКО.