Проснулся дух авантюризма: аким в Жетысуской области ночью залез в окно к женщине
Ему и его подчиненному вынесли приговор.
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Суд Аксуского района в Жетысуской области рассмотрел уголовное дело в отношении акима села и главного специалиста акимата. Их обвиняли в незаконном в нарушении неприкосновенности жилища группой лиц в ночное время (ч.2 ст.149 УК), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
"В августе 2024 года в ночное время аким вместе с сотрудником акимата прибыли к дому потерпевшей, где сняв защитную сетку с окна кухни, проникли в дом, тем самым, нарушив неприкосновенность жилища", - рассказали в суде.
Отмечено, что совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений небольшой тяжести. Смягчающими обстоятельствами признаны отсутствие судимости и наличие несовершеннолетних детей, отягчающих – не установлено.
"С учетом этого подсудимые признаны виновными в предъявленном обвинении, каждый приговорен к ограничению свободы сроком на 1 год.
По данному уголовному делу досудебное расследование осуществлялось в отношении указанных лиц только за нарушение неприкосновенности жилища и они прокурором были преданы суду по ст.149 ч.2 УК", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что чиновнику-взяточнику вынесли приговор в СКО.
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