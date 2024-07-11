Прославленного казахстанского борца дисквалифицировали за допинг

25-летнего чемпиона Азии по вольной борьбе Талгата Сырбаза дисквалифицировали за применение допинга, передаёт BaigeNews.kz.

Его имя появилось в списке казахстанских спортсменов, отстранённых от соревнований в связи с нарушениями антидопинговых правил, опубликованном на сайте Национального антидопингового центра.

Сырбаз выступал в весовой категории до 74 килограммов. В мае от должен был принять участие в отборе на Олимпиаду, турнир проходит в Стамбуле. Однако в НОК сообщили, что за квоту будет биться Нуркожа Кайпанов. "Изначально на турнир в Стамбуле должен был отправляться Талгат Сырбаз. Но борец получил повреждение, и тренеры были вынуждены произвести замену", - говорилось в сообщении

По данным антидопингового центра, в анализах Талгата Сырбаза обнаружен анаболический стероид - дростаналон. Спортсмена дисквалифицировали до 30 апреля 2027 года.