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пресс-служба Министерства просвещения РК Сегодня, 20:35
371
Сегодня, 20:35
371
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Прославившийся в интернете первоклассник получил письмо от министра просвещения

Юный школьник из города Аксай ЗКО Тимур Кунусов умилил пользователей казнета своими рассуждениями про учёбу. Видео с первоклассником набрало более четырёх миллионов просмотров, передаёт BaigeNews.kz

Тимур делал домашнее задание с мамой, но признался, что лучше бы учил уроки с прабабушкой. На что мама ответила мальчику, что прабабушка плохо видит, к тому же окончила всего три класса. Мама также рассказала, что училась в школе 11 классов, а его бабушка 10. Тогда Тимур поинтересовался: "Ты, получается, самая умная?".

 
 
 
 
 
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Публикация от Lifestyle (@mukhambetaliyeva)

 

Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, Асхат Аймагамбетов написал Тимуру письмо. 

Он отметил, что получать воспитание не только мамы, но и бабушки и прабабушки — большое счастье, и призвал ребёнка слушать маму, уважать старших и прилежно учиться.

"Действительно, раньше у наших бабушек и дедушек не было таких возможностей получать знания, которые предоставлены сейчас. Но несмотря на все сложности тех времён, они изо всех сил старались дать достойное воспитание нашим родителям и вносили свой вклад в развитие Казахстана. 

У современных школьников намного больше возможностей учиться и способствовать тому, чтобы наша страна развивалась еще динамичнее. И тот, кто хорошо учится и много трудится, достигает больших успехов в жизни.

Новости о том, что наши школьники побеждают на международных олимпиадах и устанавливают новые рекорды уже становятся привычными. И дети получают образовательные гранты, денежные премии за свои успехи. Думаю, это хорошая мотивация. 

И я верю, что если ты будешь прилежно учиться, уважать старших, слушать маму и добросовестно выполнять домашние задания, мы обязательно еще не раз услышим о твоих достижениях и победах. 

Будь всегда любознательным, верь в себя, относись с уважением к педагогам и береги родных. 

Впереди Новый год и в преддверии праздника я хотел бы отправить тебе подарки. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов и исполнения желаний!", — написал школьнику Аймагамбетов.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 20:35
371
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