Прославившийся в интернете первоклассник получил письмо от министра просвещения

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Юный школьник из города Аксай ЗКО Тимур Кунусов умилил пользователей казнета своими рассуждениями про учёбу. Видео с первоклассником набрало более четырёх миллионов просмотров, передаёт BaigeNews.kz

Тимур делал домашнее задание с мамой, но признался, что лучше бы учил уроки с прабабушкой. На что мама ответила мальчику, что прабабушка плохо видит, к тому же окончила всего три класса. Мама также рассказала, что училась в школе 11 классов, а его бабушка 10. Тогда Тимур поинтересовался: "Ты, получается, самая умная?".

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Как сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК, Асхат Аймагамбетов написал Тимуру письмо.

Он отметил, что получать воспитание не только мамы, но и бабушки и прабабушки — большое счастье, и призвал ребёнка слушать маму, уважать старших и прилежно учиться.