Многоженец Иван Сухов прославился своими, мягко говоря, нестандартными взглядами на жизнь. У мужчины патриархальных взглядов 29 детей, с 14 из которых он проживает в маленькой квартире 70 метров, и три жены. А на семью он позволяет себе тратить порядка 75 тысяч рублей в месяц, подрабатывая водителем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Стархит.

"Женщина должна быть мамой, женой, а не по ресторанам ходить с когтями как у дракулы. У нас, у русских людей, должна быть своя культура. Может, просто им не понравилось, что я и мои жены достаточно культурные люди. Мы же их не обсуждаем. Я люблю своих жен, жены любят меня, — и у нас всё прекрасно, рождаются дети потихонечку. Да, я бедолага, нищеброд, по их мнению, но зато у меня есть дети, семья, и когда я приду, есть те, кто меня ждет, любит и радуется за меня. А что они осуждают, видимо, несчастные люди", — утверждал 40-летний Сухов.

После ряда подобных заявлений личностью многодетного отца заинтересовалась прокуратура. Органы власти намерены проверить, насколько благополучны условия жизни семьи и как себя чувствуют родные Сухова.

Но многоженца это не пугает. Сегодня к нему уже наведывались представители социальной службы, и родственников ждут еще проверки.

"Поверьте мне, уже этих проверок были тысячи. Ну, пускай проверяют, мне нечего скрывать, у меня все замечательно", — успокаивает он.

По мнению кормильца, у него как раз таки идеальная традиционная модель семьи, а другие просто не осознают это.

"Вот эти люди, они просто не понимают, как жить. Их не научили. А я их могу научить, объяснить. Пускай они хейтят. В моем понимании, люди жалуются, потому что детей у самих нет. За родину не радеют, а я за родину! Вот народ рожаю, воспитываю их достойными людьми", — считает Сухов.

Напомним, судя по его интервью Саше Сулим, цель мужчины — стать отцом 50 детей. На данный момент его наследники от 12 разных женщин. Недавно ему пришли квитанции на уплату алиментов матерям его чад, которые живут с бывшими супругами. Налоговая служба начала принудительное взыскание долгов. Сухов считает, что это произошло из-за медленной работы сотрудников, а не по причине его безответственности.