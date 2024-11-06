"Просим вас начать работать": оставшиеся без воды и света актаусцы обратились к прокурору

В последнее время город Актау не сходит с новостных сводок. Причем новости о нём далеко не позитивные: то отсутствие отопления, то митинги горожан из-за отсутствия тепла. А теперь вдобавок к этому людям отключили и воду, и электричество, как будто испытывают их терпение, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Жительница микрорайона 31Б Гульмира Ыкыласова пятый день подряд запасается водой, заполняя ею пластиковые бутылки. Почти неделю в доме, где она живёт, с утра отключают воду, а вечером возобновляют подачу. Причину этого в КСК не могут назвать. Жильцы дома уже устали обращаться в разные инстанции, требуя дать им воду.

"Получается, что воду теперь дают по графику. Целый день её нет, а вечером ровно в 18:00 появляется тонкая струя из-под крана, и потом напор увеличивается. Хороший напор бывает рано утром до 8. Тогда нам надо успеть и постираться, и искупаться, и детей искупать. Мы вынуждены подстраиваться под график подачи воды. Как будто не в городе живём, а в отдалённом посёлке без условий. Ну и это не большая беда. Вода, которая бежит из крана, жёлтого цвета. Вот и думаешь, рискнуть и искупаться или ходить грязным. Про то, чтобы пить, я вообще не говорю", – говорит женщина.

В акимате Актау признают, что воды на весь город не хватает. Известно, что в этой местности нет источников пресной воды, актаусцы пьют буквально из Каспийского моря. Точнее морскую воду опресняют специальные заводы. За опреснение здесь отвечают три предприятия.

"Источниками питьевого водоснабжения города Актау являются ТОО "МАЭК", опреснительный завод "Каспий" и опреснительный завод "Актау". На сегодняшний день они работают на полную мощность, но некоторая нехватка воды в Актау всё же сохраняется. С началом отопительного сезона внушительный объём дистиллята, из которого производится питьевая вода, расходуется на заполнение систем теплоснабжения и горячее водоснабжение. В настоящее время на завершающей стадии находятся работы по расширению опреснительного завода "Каспий". Поэтапный запуск его новых установок позволит увеличить производство питьевой воды", – ответили в акимате Актау на запрос корреспондента BaigeNews.kz.

В городской администрации отметили, что на завершающей стадии находятся строительно-монтажные работы по реконструкции водовода с месторождения Куюлус-Меловое (протяжённостью 46 км). После ввода его в работу также возможно будет увеличить подачу воды в Актау.

А пока актаусцы выживают без воды, как могут. С проблемой отсутствия воды жители города живут уже много лет. Экономия живительной влаги – это уже как часть культурного кода. С пластиковыми бутылками жители не расстаются. Но тем не менее в эти дни в официальный телеграм-чат акимата Мангистауской области поступают сотни сообщений от разгневанных жителей.

"Прокурору области, Антимонопольному комитету! Мы, жители города Актау, просим вас начать работать и проверить правильность начисления по горячей воде, отоплению и технической воде. Весь город знает, что не было ни отопления, ни горячей, ни технической воды. Так берите с людей по счётчику, а не с потолка", – написал в чат житель города Владимир Черняк.

"Горячей воды нет с лета. Уже град идёт на улице. Когда мы сможем искупаться как люди? До каких пор мы будет греть воду и купаться из тазиков?" – пишет возмущённая горожанка.

"До каких пор без воды будем сидеть? Уже слов нет писать тут. У вас есть совесть? Шестой этаж уже 18 дней не видели воды. Вода, которую давали ночью, тоже уже 4-5 дней, как не течёт", – жалуется другая жительница города.

Актаусцы делятся в соцсетях видео коричневой воды, которая течёт у них из-под крана. В 20 числах октября в Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК) призывали горожан не пользоваться такой водой ближайшие две недели, пока она не очистится. Однако прошло уже больше трёх недель, а цвет воды продолжает пугать потребителей.

Помимо проблем с водой, на днях в Актау и других районах Мангистауской области стали отключать и электричество. Правда, эта напасть коснулась не всех.

"Баскудук, Куйрук-ата. Нет электричества. А вместе с ним получается и воды, и тепла, потому что всё на электричестве работает. Пришла на обед: ни поесть нормально, ни согреться после улицы", – написала сегодня в телеграм-чат акимата Мангистау жительница села Баскудук.

В акимате невнятно прокомментировали, что "проведение плановых работ не запланировано, за исключением возможных аварийных отключений". А накануне, 5 ноября, в Актау произошёл блэкаут – во время шквального ветра отключилось электричество практически по всему городу, за исключением нескольких микрорайонов. В МАЭК пояснили, что произошла авария из-за непогоды. Но проблему решили в тот же день – свет вернулся в квартиры актаусцев.