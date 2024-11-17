Просидевшую на дереве пять дней кошку спасли в Актобе

Сотрудникам МЧС в Актобе пришлось спасать кошку, которая пять дней просидела на вершине дерева на уровне пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz.

"На помощь верхолазке пришли спасатели Оперативно-спасательного отряда. С помощью лестницы опытные спасатели сняли кошку с дерева. Животному дали еды и воды, благополучно передали довольной хозяйке", — сообщили в МЧС.

Спасатели напомнили, что для них важна каждая жизнь.