  • 17 Ноября, 17:29
  • BAIGENEWS

Просидевшую на дереве пять дней кошку спасли в Актобе

Сегодня, 17:14
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: МЧС РК

Сотрудникам МЧС в Актобе пришлось спасать кошку, которая пять дней просидела на вершине дерева на уровне пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz.

"На помощь верхолазке пришли спасатели Оперативно-спасательного отряда. С помощью лестницы опытные спасатели сняли кошку с дерева. Животному дали еды и воды, благополучно передали довольной хозяйке", — сообщили в МЧС.

Спасатели напомнили, что для них важна каждая жизнь.

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