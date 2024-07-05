Прошу полностью оправдать моего отца и мать – сын Мухамедиулы обратился к суду

В судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны началось рассмотрение апелляции по делу экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz.

Сын Мухамедиулы – Димаш Мухамеди является общественным защитником. Он поддерживает доводы адвокатов и своего отца, изложенные в апелляционных жалобах.

"Я хотел бы добавить. Единственное, я не успел подготовиться, и это будет импровизация. В первую очередь, я хотел бы начать свое выступление с благодарности нашему глубокоуважаемому президенту Касым-Жомарту Токаеву за то, что он ввёл "Новый Казахстан". Он уделяет особое внимание судебной системе, чтобы она была объективной, прозрачной и справедливой. Это вызывает большую надежду всего населения Казахстана на то, что вы вынесете объективное решение", - заявил он.

По его словам, его родители всю жизнь посвятили развитию Казахстана в области культуры, спорта, туризма и образования.

"Мой отец более 40 лет работал на имидж нашей страны, он был признан заслуженным деятелем РК, его знают по всему миру. Мои родители меня с детства приучали к честности и добросовестности, порядочности и справедливости. Я не был свидетелем ни одного случая, которые сейчас преподносит суд. Наоборот, меня всегда приучали быть справедливым и законопослушным гражданином. Хотел бы поддержать нашего адвоката. Это были не наши средства, это были средства родственников. Хотел бы попросить полностью оправдать моего отца Арыстанбека Мухамедиулы, так как это выдуманное вообще дело. И оправдать полностью мою маму Галию Искакову", – обратился он к суду.

Димаш Мухамеди заявил, что "на протяжении уже более двух лет их семья не видит никакой радости, никакого счастья".

"Мой отец под стражей более двух лет, он даже не видел своего родного внука, первого внука. Также незаконно моя мама находится полгода под домашним арестом. Мне как сыну очень больно видеть это, я переживаю. Я хотел бы сказать, что весь Казахстан переживает. Мне со всего мира пишут люди, уважаемые люди, которые выражают поддержку моему отцу и моей матери, так как верят в новый Казахстан и нашего глубокоуважаемого президента Касым-Жомарта Токаева. Я вас прошу вынести объективное решение и полностью оправдать моего отца и мою маму, чтобы они наконец-то увидели в лицо свою семью и все население Казахстана, потому что все ждут", - резюмировал он.

Адвокат Карина Жумагазиева в свою очередь выступила в защиту адвоката Тулеева. По ее словам, в данном случае речь идет о простых взаимоотношениях между клиентом и адвокатом.

"Но почему-то их ввели в орбиту уголовного дела. Действительно, осужденный Тулеев заключил договор с осужденными другими об оказании юридической помощи. Свою работу он не выполнил до конца, и соответственно, согласно требованиям законодательства, он обязан возвратить сумму не отработанного гонорара. Этот возврат и произошёл, о чём свидетельствует расписка о том, что гонорар возвращён, нет претензий имущественного или иного характера. Но по каким-то домыслам, к которым не приводят ни единого доказательства, о том, что кто-то кому-то что-то хотел передать. Просто обычные гражданские взаимоотношения между адвокатом и клиентом представляют, как уголовное правонарушение", - пояснила она.

Она попросила суд "не позволять нарушать профессиональные права адвоката, не оставлять данный приговор в силе, так как он показывает лишь то, что осуждены, признаны виновными невиновные лица, так как отсутствует состав правонарушения в том виде, в каком оно указывается в приговоре".

Прокурор Арман Казикен в свою очередь заявил, что доводы, приведённые в апелляционных жалобах, не могут быть основанием для отмены приговора.

Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, что Арыстанбек Мухамедиулы обвинялся в покушении к даче взятки в особо крупном размере, его супруга – в посредничестве во взяточничестве, адвокат в мошенничестве в особо крупном размере.

Приговором суда Мухамедиулы был признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана, более строгим, окончательно был осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Его супруга была признана виновной в посредничестве во взяточничестве и осуждена к шести месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Адвокат признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.