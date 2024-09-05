"Прошу не вовлекать меня в грязные игры": Садыков ответил на обвинения Перуашева

Лишенный мандата экс-мажилисмен Аскар Садыков прокомментировал обвинения лидера партии "Ак жол" Азата Перуашева, передаёт BaigeNews.

"Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобные заявления не соответствуют уровню лидера партии", - заявил Садыков в видеообращении на своем аккаунте в Instagram.