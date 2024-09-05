  • 5 Сентября, 12:11
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"Прошу не вовлекать меня в грязные игры": Садыков ответил на обвинения Перуашева

Сегодня, 10:41
АВТОР
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parlam.kz Сегодня, 10:41
Сегодня, 10:41
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Фото: parlam.kz

Лишенный мандата экс-мажилисмен Аскар Садыков прокомментировал обвинения лидера партии "Ак жол" Азата Перуашева, передаёт BaigeNews.

"Прошу не вовлекать меня в свои грязные игры и манипуляции. Я больше не буду молчать. Подобные заявления не соответствуют уровню лидера партии", - заявил Садыков в видеообращении на своем аккаунте в Instagram.

Накануне председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев рассказал, почему принято решение исключить Аскара Садыкова из рядов членов организации.

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