"Прошу не винить теннисистов": вице-президент ФТК о выступлении сборной на Олимпиаде
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Вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев сделал заявление со снятием с Олимпиады в Париже двух сильнейших теннисисток страны, передаёт BaigeNews.
"От имени Федерации тенниса Казахстана хочу выразить искреннюю благодарность за вашу неизменную поддержку и интерес к нашему виду спорта. К сожалению, ещё до старта соревнований наша команда лишилась Елены Рыбакиной, заболевшей бронхитом, и Юлии Путинцевой, получившей травму. Сегодня Елена почувствовала себя лучше и смогла записать видеообращение к болельщикам. Юлия также ранее обратилась к поклонникам тенниса с разъяснением", – сообщил Диас Доскараев.
По его мнению, эти непредвиденные обстоятельства значительно ослабили нашу команду и повлияли на общий результат.
"К тому же, Александр Бублик и Александр Шевченко проиграли свои матчи уже в первом круге соревнований. В парном разряде Александр Бублик и Александр Недовесов также не смогли показать должного результата и выбыли с Олимпиады после первого матча. Федерация тенниса Казахстана признаёт этот результат неудовлетворительным и принимает всю ответственность на себя. Мы сделали всё, что смогли, но этого оказалось недостаточно. Мы понимаем, что ожидания болельщиков были крайне высоки, и приносим свои извинения за то, что не оправдали ваши надежды", – отметил вице-президент.
Он добавил, что федерация остаётся полностью открытой как для критики, так и для конструктивного общения. Также Доскараев попросил казахстанцев не винить в случившемся спортсменов.
"Друзья, я хотел бы обратиться к вам с просьбой не винить наших теннисистов. Они много раз с гордостью выступали в форме сборной Казахстана на различных международных соревнованиях, и сейчас им очень тяжело слышать вашу жёсткую критику в свой адрес. Я сам много лет был капитаном сборной Казахстана по теннису и хорошо знаю, что ни один спортсмен не застрахован от внезапной травмы, болезни или неудачного выступления. И то, насколько быстро спортсмен может реабилитироваться и вернуться к своей лучшей форме и новым победам, очень сильно зависит от его морального состояния", – написал он.
Диас Доскараев попросил поддержать наших спортсменов. Он надеется на то, что казахстанские теннисисты совсем скоро смогут порадовать нас зрелищной игрой и показать красивый теннис в составе сборной Казахстана на предстоящих "Кубке Дэвиса" и "Кубке Билли Джин Кинг".
"Мы твёрдо верим в потенциал наших игроков, включая подрастающее поколение юниоров – воспитанников нашей федерации, и уверены, что с вашей поддержкой наша сборная будет демонстрировать высокие спортивные результаты на международной арене", – заявил Диас Доскараев.
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