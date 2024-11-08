Прошло заседание Республиканского совет по противодействию коррупции при партии "AMANAT"

В Актюбинской области отмечается снижение коррупционных правонарушений, совершенных работниками госорганов. В то же время идет незначительный рост коррупции в органах внутренних дел региона. В ходе заседания Республиканского совета по противодействию коррупции при партии "AMANAT", которое прошло в Актюбинском областном филиале партии, обсудили меры по борьбе с коррупцией в регионе, а также был рассмотрен ход реализации Предвыборной программы партии, передаёт BaigeNews.kz.

В совещании приняли участие председатель Республиканского совета по противодействию коррупции при партии "AMANAT" Ерлан Саиров, секретарь партии "AMANAT" Ержан Жылкыбаев, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, члены совета, представители Антикоррупционной службы и правоохранительных органов региона.

Председатель Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией при партии "AMANAT" Ерлан Саиров, ведущий встречу, заметил, что каждый гражданин должен быть патриотом своей страны и бороться с коррупцией.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все проблемы в обществе необходимо решать совместно с общественностью и гражданами. Поэтому для участия в делах государства и проявления патриотизма, не обязательно быть госслужащим. К примеру, во время революции во Франции появилось первое понятие патриота, которое пояснялось, как гражданин, который служит народу. И если мы хотим, чтобы наши дети и мы сами жили в великом обществе, лучше начать его создание уже сегодня. Мы не должны скрывать недостатки нашей страны, но каждый из нас должен работать над устранением этих недостатков", - сказал он.

В свою очередь аким области Асхат Шахаров отметил, что в регионе ведется системная работа по противодействию коррупции и профилактике преступлений. Проведено 42 заседания областной комиссии по противодействию коррупции, обсуждено 108 вопросов. Из 350 поручений выполнено 250, остальные находятся в разработке.

"Каждый год в госорганах проводится внутренний и внешний анализ коррупционных рисков. За девять месяцев этого года было выявлено коррупционных риска, проведено более 300 мероприятий по их устранению. Служба внутреннего аудита провела проверку и установила нарушений. Четыре материала направлены в правоохранительные органы. В отношении шести должностных лиц были приняты соответствующие меры. Организована работа по переподготовке и повышению квалификации госслужащих. В 2024 году обучение прошли 27 человек. В целом проведено более 7250 мероприятий по пропаганде антикоррупционной культуры. В рамках Дорожной карты партии будет проведено 122 мероприятия по антикоррупционным мерам. Реализация Дорожной карты находится под постоянным контролем", - рассказал о ситуации в регионе Асхат Шахаров.

Член республиканского совета по противодействию коррупции при партии "AMANAT" Абзал Куспан озвучил итоги девяти месяцев, обозначив проблемные вопросы в правоохранительных органах, а также в сферах строительства, ЖКХ, земельных отношений. Так, за отчетный период было зарегистрировано 46 антикоррупционных правонарушения. В прошлом году их было 58. Выступающий отметил, что в сравнении с прошлым годом в области наблюдается снижение коррупционных преступлений среди госслужащих (2022г. – 8, 2023г. – 17, 2024г. – 6), в то время как среди работников правоохранительной системы идет незначительный рост (2022 г. – 7, 2023 г. – 3, 2024 г. – 4). В ходе совещания рассмотрели и реализацию Дорожной карты Предвыборной программы партии "Amanat".

В завершении заседания члены совета дали свои рекомендации, как улучшить ситуацию с коррупцией в регионе. Председатель Республиканского совета Ерлан Саиров предложил привлечь ряд должностных лиц к партийной ответственности за допущение проявлений коррупции и формальный подход к антикоррупционной работе в реализации Дорожной карты предвыборной программы партии.