Прошлась по территории университета в нижнем белье: студентку из Ирана отправили лечиться

Студентку из Ирана, которая в знак протеста прошлась по территории университета в нижнем белье, отправили в медицинский центр для "специального лечения", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Иранская студентка Аху Дарьяи, которая прославилась своим протестом в нижнем белье на территории исламского университета Азад в Тегеране, оказалась под угрозой жестокого возмездия за свое выступление против режима аятолл.

2 ноября она полуголой прошлась по университетскому кампусу, протестуя против обязательного ношения хиджаба, установленного законом в Иране. При этом за нарушение религиозных норм иранским женщинам грозят суровые наказания, включая пытки и насилие.

По сообщению иранского посольства в Париже, Аху Дарьяи была помещена в центр для "специального лечения", поскольку она якобы страдает от "психической нестабильности". Как заверил представитель посольства, Дарьяи сможет продолжить учебу после "восстановления", однако правозащитники ставят под сомнение правдивость этих заявлений.

Международная правозащитная организация Amnesty International бьет тревогу по поводу возможных пыток в подобных учреждениях. Как рассказала представитель Amnesty International Лена Рорбах, иранские власти часто помещают активистов в психиатрические клиники, чтобы пытать их, применяя электрошок, принудительное лечение и другие насильственные методы.

"Мы уже документировали такие случаи в Иране", — заявила Рорбах.

Акция протеста Аху Дарьяи привлекла внимание по всему миру и вызвала волну поддержки в социальных сетях.