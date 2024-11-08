Прорыв теплотрассы в Рудном: когда будет подано отопление?

В ночь на 8 ноября (в 02:00) в Рудном появилось повреждение на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора по адресу ул. Топоркова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В 08:30 повреждение было устранено, квартальный трубопровод запущен в работу. Все 198 абонентов в частном секторе подключены. В 06:00 появилось повреждение на распределительных внутриквартальных сетях частного сектора ул. Строительная, отключены 27 абонентов. Сообщаем, что в самих домах температурный режим сохраняется", ― сообщили в акимате.

На устранение аварии задействовано 11 чел. и 3 ед. техники.

"Подача тепла будет обеспечена к 12:00", ― заверили в акимате

Власти города добавили, что данные трубопроводы не являются магистральными. Ремонт на данных участках ранее не проводился.

Общая протяженность внутриквартальных сетей по г. Рудному составляет 140 км, в том числе распределительных сетей частного сектора ― 44 км. Общий износ по магистральным сетям составляет 31,4%, по квартальным ― 65,9%.