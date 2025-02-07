Прокуратурой Хромтауского района Актюбинской области поддержано государственное обвинение по делу о прорыве плотины "Магаджан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местную прокуратуру.

Согласно материалам дела, директор ТОО, являясь управляющей компанией, из корыстных соображений не принял меры по сбросу воды.

4 апреля 2024 года произошел разрыв плотины, что привело к затоплению поселков Табантал, Кызылту и Бескоспа, а также нанесен ущерб имуществу граждан и инфраструктуре.

Приговором Хромтауского районного суда подсудимый признан виновным по статье 254 УК "Недобросовестное отношение к обязанностям" и осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере водного хозяйства на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.