Прорыв горного озера произошёл на Иссык-Куле: эвакуированы 160 человек
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Высокогорное озеро Зындан прорвало в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Это привело к резкому повышению уровня реки Тон и возникновению угрозы наводнения. Из местности эвакуируют граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
ЧП произошло в районе села Туура-Суу. На место происшествия оперативно прибыли представители районной администрации, местного самоуправления и спасатели регионального управления МЧС.
По данным гидрометеорологической службы, проливные дожди привели к повышению уровня воды в озере Зындан.
Как сообщили в пресс-службе полпреда президента в области, для обеспечения безопасности населения из села Туура-Суу эвакуированы 90 человек, ещё 70 жителей местности возле рыбзавода направлены в безопасные населённые пункты Эшперов и Ак-Сай.
На месте происшествия работают члены районного штаба гражданской защиты.
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