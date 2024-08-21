Прорыв горного озера произошёл на Иссык-Куле: эвакуированы 160 человек

ЧП произошло в районе села Туура-Суу. На место происшествия оперативно прибыли представители районной администрации, местного самоуправления и спасатели регионального управления МЧС.

По данным гидрометеорологической службы, проливные дожди привели к повышению уровня воды в озере Зындан.

Как сообщили в пресс-службе полпреда президента в области, для обеспечения безопасности населения из села Туура-Суу эвакуированы 90 человек, ещё 70 жителей местности возле рыбзавода направлены в безопасные населённые пункты Эшперов и Ак-Сай.

На месте происшествия работают члены районного штаба гражданской защиты.