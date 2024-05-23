Прорыв дамбы: на аварийном участке продолжаются работы
Сегодня, 04:22
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Сегодня, 04:22Сегодня, 04:22
346Фото: МЧС РК/Telegram
О работах на аварийном участке в селе Жалгансай в Атырауской области, где прорвало дамбу рассказали в МЧС Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
На аварийном участке продолжаются работы по укреплению и возведению земляного вала.
"По состоянию на 04:00 в эвакопунктах размещены 154 человек, из них 96 детей", — отметили в МЧС РК.
Ночью 23 мая в селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области прорвало возведенную дамбу.
В районе началась полная эвакуация населения, была включена сирена. Под угрозой затопления оказался сельский медицинский пункт.
В работах по восстановлению защитной дамбы были задействованы сотрудники ДЧС, местные жители, волонтеры, военные, а также 35 единиц техники.
В 03.00 поврежденную дамбу восстановили.
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