Прорвало трубу отопления и три женщины погибли от ожогов в Кокшетау

Фото: kazpravda.kz

В жилом доме в Кокшетау произошел порыв системы отопления. В результате одну из квартир затопило горячей водой. Прибывшие на вызов полицейские взломали дверь и обнаружили внутри три трупа, передает BaigeNews.kz.