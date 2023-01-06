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  • Прорвало трубу отопления и три женщины погибли от ожогов в Кокшетау
kazpravda.kz Сегодня, 12:24
78
Сегодня, 12:24
78
Фото: kazpravda.kz

Прорвало трубу отопления и три женщины погибли от ожогов в Кокшетау

В жилом доме в Кокшетау произошел порыв системы отопления. В результате одну из квартир затопило горячей водой. Прибывшие на вызов полицейские взломали дверь и обнаружили внутри три трупа, передает BaigeNews.kz

"В ходе осмотра сотрудниками полиции обнаружены тела трех женщин в возрасте 50, 56 и 59 лет: владелицы жилья и двух ее подруг. Согласно заключения медицинского освидетельствования причиной смерти женщин стал ожоговый шок. Данный факт внесен в ЕРДР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе МВД.

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#смерть #отопление #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:24
78
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