Проректору медвуза Астаны отказали в отсрочке наказания, несмотря на беременность

cо ссылкой на пресс-службу суда столицы. Обвинительный приговор в отношении проректора "Медицинского университета Астана" Маржан Даулетьяровой оставлен без изменения, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу суда столицы.

По данным следствия, обвиняемая Д. дала взятку своему знакомому в сумме 47 000 долларов за назначение её на должность ректора данного университета. Знакомый получил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, доказан факт получения взятки Д. от руководителя ТОО "Э" в сумме 10 000 долларов, а также в виде двух пальто, оплаты авиабилетов и проживания в гостинице Алматы за заключение договоров государственных закупок, ускорение оплаты по ним, внесение в план госзакупок, а также за оказание общего покровительства.

Несмотря на наличие троих несовершеннолетних детей и беременности суд назначил окончательно Д. по двум преступлениям лишение свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

"Поскольку ею совершены несколько тяжких коррупционных преступлений при занятии руководящей должности государственного высшего учебного заведения, что подрывает авторитет учебных заведений и педагога перед обществом, коллегия отказала в применении к ней отсрочки исполнения наказания. Знакомый К., который обманул её, осужден окончательно к лишению свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, а поставщик Г. за дачу взятки осуждена к трём годам реального лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.