Проректор МГИМО озвучил детали открытия филиала вуза в Казахстане

Филиал Московского государственного института международных отношений в Астане примет первых студентов уже в сентябре 2025 года. Эти планы подтвердили во время переговоров президенты Казахстана и России. В свою очередь проректор по развитию Московского государственного института международных отношений Артем Малыгин рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о деталях открытия филиала.

Проректор МГИМО подчеркнул высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и Россией.

"Ни в одной другой стране президент Российской Федерации за последние годы не был так часто, как в Казахстане. Это подчеркивает уровень взаимодействия между нашими странами. Действительно, завершающийся визит подбил баланс уже наработанного за последние полгода. Потому что Казахстан с его многовекторной политикой, которая формировалась все последние 30 лет и которую "горячие головы" у нас любили критиковать, оказался той страной, которая соединяет Россию со многими странами мира и реально помогает решать целый ряд задач", - сказал Артем Малыгин.

Это сотрудничество, по его словам, помогает решать важные задачи в сферах логистики, внешней торговли и финансовых расчетов, что является важной частью внешнеэкономической политики России.

Особое внимание было уделено развитию единого образовательного пространства. В России учится около 60 тысяч студентов из Казахстана. Российские вузы открывают филиалы в Казахстане. При этом они не только дополняют существующие образовательные учреждения, но и вносят свои уникальные методики и подходы.

"Здесь работают прекрасные, с уникальной инфраструктурой высшие учебные заведения. Например, Назарбаев университет и другие казахстанские вузы. Российские вузы, которые сейчас приходят в виде своих филиалов, заполняют свободные ниши, приносят свой опыт, который отличается от опыта казахстанских вузов. Приносят очень много новых контактов, которыми в силу ситуации, которая у нас существует после 2022 года, воспользоваться в самой России невозможно. И вот для нас, для МГИМО, приход сюда, это возможность сохранить себя в качестве полноценного международного вуза, давать знания по международной экономике через призму работы с большими данными, с анализом, с прогнозированием международной экономики, национальной экономики. И мы приходим очень внимательно", - отметил проректор.

Артем Малыгин сообщил, что филиал МГИМО будет открыт на базе Евразийского национального университета 1 сентября 2025 года. На данный момент идет подготовка документов на лицензирование.

"Целый год, наверное, как минимум мы работали с нашими коллегами из Казахстана, из Министерства науки и высшего образования, из партнерского вуза ЕНУ, чтобы мы пришли в Евразийский национальный университет и никому не помешали. То есть дополнили то, чего не хватает в Казахстане, дополнили своему университету, расположенному в Москве", - сказал он.

Так, студентам будут предложены программы бакалавриата по бизнес-информатике, финансам и финансовым технологиям, экономическая программа по минерально-сырьевым и энергетическим рынкам, а также магистерская программа по многосторонним институтам и глобальному технологическому развитию. Проректор подчеркнул, что важно, чтобы новые специальности дополняли существующие и не вызывали конкуренции с местными вузами.