Сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса Парламента новый депутат принесла присягу, передаёт BaigeNews.kz.

Мандат, освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Руслана Берденова в составе фракции партии Respublica в мажилисе, был передан Екатерине Смоляковой, входящей в партийный список.

Екатерина Сергеевна Смолякова родилась 2 августа 1987 года. Она имеет высшее образование по специальности "Казахский язык и литература", а также степень DBA, полученную в Казахстанско-Британском техническом университете. Смолякова обладает значительным опытом работы в сфере образования и управления, занимала ключевые должности в Казахстанско-Британском техническом университете (КБТУ), где была проректором, а также руководила Центром карьеры и работы с выпускниками.

С 2020 года она активно участвует в общественной деятельности, возглавляя женский клуб Women Empowerment KBTU и являясь председателем Попечительского совета Алматинского областного детского дома №1. Эти инициативы направлены на поддержку и развитие женщин и молодежи, что является важным аспектом её работы.

Принимая мандат, Екатерина Смолякова выразила благодарность партии Respublica за доверие и готовность работать над улучшением жизни казахстанцев. Она подчеркнула, что её основными приоритетами в работе в Мажилисе будут поддержка образования, развитие социальных инициатив, а также работа по усилению роли женщин и молодежи в обществе.

Напомним, ранее Руслан Берденов объявил о своем решении сложить с себя полномочия депутата в связи с назначением на должность заместителя акима города Шымкент.