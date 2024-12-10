Торжественное открытие восстановленной детской железной дороги в Семее выявило несколько проблем, которые могут стоить жизни и здоровья людей. Во время первого официального запуска локомотива на перроне десятки людей боролись за право первыми прокатиться в узкоколейном миниатюрном поезде. Из-за этого образовалась давка. Единственный вагон не смог вместить всех желающих, среди которых, кстати, было очень много взрослых. Разработчики не ожидали ажиотажа, поэтому решили предусмотреть меры безопасности в виде ограждения. Кто же всё-таки больше не готов – новая локация или сами люди? Корреспондент BaigeNews.kz выслушала мнения.

В последний день осени на живописном острове Бейбітшілік прошло открытие детской железной дороги. Обрадованные новостью семейчане ждали этого события больше года. Летом 2023-го аким области Абай Нурлан Уранхаев заявил о намерении восстановить "дорогу детства", которая проработала в Семее ровно 30 лет – с 1975 по 1995 годы.

Проект реализовали. Причём государственной казне это ничего не стоило. Все расходы взяли нас себя спонсоры – закуп тепловоза и вагонов оплатила компания KazMinerals, а строительство инфраструктуры взяло на себя АО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие".

В конце августа железная дорога прошла проверку. Открытие "новой старой" локации переносили с октября, и вот 30 ноября меценаты разрезали ленточку, открыв для всех желающих вход на перрон детской железной дороги. Подробный репортаж об открытии железнодорожно ветки в миниатюре и воспоминаниях горожан мы опубликовали здесь.

Во время открытия на острове играла музыка, выступили детские творческие коллективы, а для ребятишек провели весёлые викторины. Однако не это больше всего запомнилось горожанам и сохранилось в галереях телефонов. Отправной точкой путешествия по соцсетям стало видео ажиотажа на перроне в ожидании долгожданного гудка и первого состава.

Когда к платформе подъезжал яркий оптимистичный локомотив, разукрашенный алматинской командой художников, его ожидали уже сотни человек. Поэтому даже малая часть желающих не смогла поместиться в вагон.

Во время строительства детской дороги говорилось о приобретении трёх вагонов на Камбарском заводе Удмуртской республики. Однако в день открытия локомотив располагал только одним вагоном.

Как пояснили в городском акимате, в зимнее время будет функционировать один отапливаемый вагон. В тёплое время года к нему присоединятся ещё два неотапливаемых, и число посадочных мест увеличится в три раза.

Борьба за место в вагоне изрядно испортила настроение собравшимся. А риск остаться под этим составом их по настоящему напугал. Люди пытались воспользоваться возможностью бесплатно прокатиться и совершенно забыли про аккуратность и внимательность рядом с железной дорогой, хоть и узкоколейной, и называемой детской. Толкая друг друга, некоторые едва не угодили под рельсы. Полицейским пришлось оцепить перрон, превратившись в живую изгородь.

Видео сего действа разлетелось по социальным сетям. Одни увидели в этом недоработки строителей, а другие посоветовали вести людям на перроне себя более тактично, показывая пример и своим детям.

"Какая необходимость была запускать сейчас с одним отапливаемым вагоном? Ещё и рекламу на протяжении недель проводили. Дождались бы весны. Слава Аллаху, без травм обошлось", – сетовали одни. "Куда делись ещё два вагона? Если заявляли о трёх, так надо было запускать все, не было бы давки тогда. Все эти моменты должны продумывать до мелочей с учётом ожидаемых рисков до начала мероприятия организаторы ответственного ведомства", – говорили другие. "Дело не в количестве вагонов, а в нас, людях. Посмотрите, как мы себя ведём на массовых праздниках, как мы изничтожили новые автобусные остановки, как выкапываем цветы на городских клумбах. Разучились беречь, ценить и уважать. Теряем человеческое достоинство", – пытались обратить внимание на поведение собравшихся другие. "Это подарок нашему городу. Давайте его беречь! И вести себя достойно. Уверена, мы все успеем прокатиться. А виной всему инстинкт толпы и бесплатное развлечение. Людям сложно совладать с беспокойством, что кому-то удастся прокатиться бесплатно, а им нет. А для того, чтобы всё прошло без единого нарекания, нужно было открытие железной дороги проводить как в первом в истории фильме братьев Люмьер – показать им, как прибывает локомотив по видео", – иронизируют семейчане.

После бурного обсуждения бесплатных поездок по детской железной дороге в день открытия, люди тут же заговорили про меры безопасности и необходимость огородить их же от состава. Кстати, по словам старожилов, которые работали и катались на детской железной дороге больше 30 лет назад, все перроны обходились без барьеров, люди благополучно дожидались поезда в обычных условиях.

Обустройством острова и строительством железной дороги, которая повторяет тот же маршрут, что и много лет назад, по результатам конкурса госзакупок занимается ТОО "Семдортехника".

Комментируя ситуацию с временным закрытием локации, глава компании Геннадий Пьянов отметил, что кроме ограждений здесь установят и видеокамеры.

"Так как в момент открытия был большой поток населения, мы решили, что необходимо усилить меры безопасности для наших горожан. А именно – установить дополнительные ограждения на каждом из трёх перронов: между тепловозом и площадкой ожидания. Дополнительно установим здесь камеры. Как показала практика, ограждения – это вынужденная мера", – пояснил директор ТОО "Семдортехника" Геннадий Пьянов.

После очередного открытия детский поезд будет курсировать по выходным – в субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00.

На новой железнодорожной линии длиной в два километра будет работать тепловоз с тремя вагонами, каждый из которых длиной 12 метров. В них предусмотрено по 32 сидячих места. Утраченная в 90-е годы детская железная дорога возродилась и теперь представляет собой уникальную культурно-образовательную площадку для детей и молодёжи.

Отметим, что руководство КТЖ готово поддержать новое дело и обучить персонал. А в будущем здесь может образоваться детский кружок, где ребята смогут получать азы железнодорожной профессии.

Восстановление стало возможным благодаря поддержке крупных компаний. Остров Бейбітшілік превратился в зелёный оазис здоровья с современными условиями для отдыха и занятий спортом. В рамках проекта в новом общественном пространстве установлены профессиональные спортивные тренажёры, оборудованы площадки для футбола, волейбола и стритбола, а также выделены зоны для воркаута и велопарковки. Территория острова освещена, а вдоль "тропы здоровья" размещены новые спортивные зоны.

В честь открытия детской железной дороги акимат Семея организовал праздничное событие с концертом артистов ГДК, спортивными соревнованиями и мастер-классами. В первый день работы дороги для детей была организована бесплатная поездка и раздача сладких подарков.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области