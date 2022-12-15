Пропускные пункты на границе Казахстана и Китая закроют с 16 декабря

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Автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем временно закроют, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов.

"В связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.

Железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать маршрут с учётом введённых ограничений.