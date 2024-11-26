Пропускную способность коридоров ТМТМ и "Север ― Юг" планируется увеличить

Министерство транспорта РК ведёт работу по увеличению пропускной способности транзитных коридоров ТМТМ и "Север-Юг", сообщил глава ведомства Марат Карабаев, передает BaigeNews.kz. По его словам, планируется увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн.

"В связи с изменением в мире традиционных логистических маршрутов с каждым днём растёт значимость коридора "Север-Юг". Пропускная способность коридора составляет 10 млн тонн в год. Объём фактически перевезённых грузов в текущем году составил 1,8 млн тонн. Учитывая потенциал коридора, планируется увеличить его пропускную способность до 20 млн тонн", — сказал Карабаев.

По словам министра, подписана Дорожная карта по синхронному развитию коридора с Ираном, Туркменистаном и Россией. Для привлечения грузопотока по данному коридору Казахстаном предоставлены специальные тарифные скидки в размере 50% на транзитные перевозки.

Кроме того, ведётся работа по созданию Единого логистического оператора на восточном маршруте "Север-Юг" по аналогии Объединённой транспортно-логистической компании (ОТЛК). В настоящее время казахстанской и российской сторонами уже пройдены подготовительные процедуры для создания совместного предприятия. Ожидается позиция туркменской стороны по участию в данном проекте.

За 10 месяцев текущего года по коридору ТМТМ объеём перевозок вырос на 68% и составил 3,8 млн тонн.

Ранее стало известно, что усилены совместные меры со странами-партнерами вдоль Транскаспийского коридора.