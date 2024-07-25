Проповедницу оштрафовали на 360 тысяч тенге в Кордае
Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38Сегодня, 22:38
109Фото: baigenews.kz
В Кордайском районном суде рассмотрено административное дело в отношении жительницы села, осуществлявшей религиозную деятельность без регистрации, передаёт BaigeNews.kz.
"В июне гражданка Ю. в селе Карасу незаконно осуществляла миссионерскую деятельность, то есть занималась обучением около 20 несовершеннолетних религиозному вероучению без регистрации", - сообщили в суде.
Женщина вину признала и раскаялась в содеянном.
Постановлением суда гражданка Ю. по части 3 статьи 490 КоАП подвергнута административному взысканию - штрафу в размере 360 тысяч тенге.
Постановление вступило в законную силу.