Проповедницу оштрафовали на 360 тысяч тенге в Кордае

В Кордайском районном суде рассмотрено административное дело в отношении жительницы села, осуществлявшей религиозную деятельность без регистрации, передаёт BaigeNews.kz.

"В июне гражданка Ю. в селе Карасу незаконно осуществляла миссионерскую деятельность, то есть занималась обучением около 20 несовершеннолетних религиозному вероучению без регистрации", - сообщили в суде.

Женщина вину признала и раскаялась в содеянном.

Постановлением суда гражданка Ю. по части 3 статьи 490 КоАП подвергнута административному взысканию - штрафу в размере 360 тысяч тенге.

Постановление вступило в законную силу.