Пропавшую женщину обнаружили в горах Алмарасана

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ущелье Алмарасана нашли женщину, которая отправилась в одиночный поход в горы и потерялась, передает BаigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"7 января 2023 года, туристка 1983 года рождения отправилась в одиночный поход в горы, на поляну "Терра". Закончив поход, во время спуска к машине она потеряла свой телефон и трекинговые палочки. Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина, которая сбила пострадавшую с ног, и унесла в сторону реки "Проходная". 9 января 2023 года, около 5 часов дня, в дежурную часть ГУ "РОСО" МЧС РК поступил вызов о пропавшей женщине в ущелье Алмарасана", - говорится в сообщении ведомства.

Оперативная группа выдвинулась в составе 11 спасателей личного состава, в том числе один кинологический расчет, на двух единицах автомобильной техники. Сотрудники РОСО искали всю ночь, проходя по каменистым и заснеженным горам. Помимо РОСО, были задействованы несколько волонтерских организаций, в том числе "Доброспас" и "Лидер", а так же "Служба спасения".

"Поиски длились всю ночь. Ближе к 4 часам ночи пострадавшая была обнаружена, и все поисковые группы двинулись к заданным координатам. Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и начали транспортировку пострадавшей к ущелью Проходное. По завершению транспортировки, пострадавшую передали бригаде ЦМК", - сообщили в МЧС.

Спасатели вновь предупредили казахстанцев не выезжать в непогоду в опасные места отдыха. В ведомстве просят туристов перед походом в горы записать телефоны экстренной службы: 372-15-60 - телефон оперативной дежурной части ГУ "РОСО" МЧС РК или 112.