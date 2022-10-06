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  • Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области
polisia.kz Сегодня, 04:30
60
Фото: polisia.kz

Пропавшую женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области

Пропавшую 37-летнюю женщину нашли полицейские в пустынной местности Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарысуский районный отдел полиции обратился житель села Саудакент с заявлением о пропаже 37-летней сестры. Женщина вышла из дома в неизвестном направлении и больше на связь с близкими не выходила. Она с 2011 года состоит на учете в центре психического здоровья.

Незамедлительно отреагировав на вызов, был поднят и задействован на поиски пропавшей женщины весь личный состав Сарысуского РОП.

К поискам также присоединились волонтеры и местные жители, сотрудники районного отдела ЧС. Розыскные мероприятия велись не только в населенных пунктах Сарысуского района, но и на территории приграничных районов. Они осматривали улицы, дома, дворы, заброшенные здания и подвалы, местность вдоль дорог.

Женщина была найдена спустя 5 дней в пустынной местности в тяжелом состоянии. Она была в сознании, но полностью обессиленной, дрожала от холода и голода. На месте ей была оказана медицинская помощь.

"Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, волонтеров и неравнодушных жителей за активное участие в поисках. Сотрудники полиции во главе с начальником РОП Асхатом Алметовым сутками проводили поисковые работы. Еще чуть-чуть и моя сестра погибла бы. Страшно даже представить", - говорит брат женщины.

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Журналист
Сегодня, 04:30
60
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