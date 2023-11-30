Пропавшую женщину нашли мёртвой в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские нашли мёртвую женщину, которую искали две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что пропавшая две недели назад женщина обнаружена мёртвой.

Отмечается, что о пропаже пенсионерки сообщил её сын. Женщину искали полицейские и волонтеры.