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Пропавшую женщину нашли мёртвой в ВКО

Сегодня, 12:26
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baigenews.kz Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
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Фото: baigenews.kz

В Восточно-Казахстанской области полицейские нашли мёртвую женщину, которую искали две недели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Сообщается, что пропавшая две недели назад женщина обнаружена мёртвой.

Отмечается, что о пропаже пенсионерки сообщил её сын. Женщину искали полицейские и волонтеры.

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