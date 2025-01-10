  • 10 Января, 21:45
  • BAIGENEWS

Пропавшую женщину нашли лежащей в степи в Костанайской области

Её разыскивали два дня.

Сегодня, 20:59
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:59
Сегодня, 20:59
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Фото: МЧС РК

В Джангельдинском районе Костанайской области успешно завершились двухдневные поиски 24-летней женщины, которая вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz.

Пропавшую в степи обнаружили спасатели. Они сразу же усадили женщину в тёплую машину, напоили горячим чаем и помогли согреться.

Спасённая передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай.

В поисках были задействованы силы спасателей, полиции, МИО, а также кинологические расчёты.

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