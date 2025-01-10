Пропавшую женщину нашли лежащей в степи в Костанайской области
Её разыскивали два дня.
Сегодня, 20:59
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Сегодня, 20:59Сегодня, 20:59
126Фото: МЧС РК
В Джангельдинском районе Костанайской области успешно завершились двухдневные поиски 24-летней женщины, которая вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz.
Пропавшую в степи обнаружили спасатели. Они сразу же усадили женщину в тёплую машину, напоили горячим чаем и помогли согреться.
Спасённая передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай.
В поисках были задействованы силы спасателей, полиции, МИО, а также кинологические расчёты.
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