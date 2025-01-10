В Джангельдинском районе Костанайской области успешно завершились двухдневные поиски 24-летней женщины, которая вечером 8 января ушла из дома в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz.

Пропавшую в степи обнаружили спасатели. Они сразу же усадили женщину в тёплую машину, напоили горячим чаем и помогли согреться.

Спасённая передана в руки врачей скорой помощи и доставлена в больницу села Торгай.

В поисках были задействованы силы спасателей, полиции, МИО, а также кинологические расчёты.