Пропавшую в Шымкенте бабушку нашли живой в степи
Спасатели нашли 73-летнюю женщину, исчезнувшую в Шымкенте.
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В Шымкенте завершились поиски пропавшей пожилой женщины. 73-летняя жительница жилого массива Кайнар булак Абайского района накануне днём ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передаёт BaigeNews.kz.
После неудачных попыток найти её самостоятельно, родные обратились за помощью в экстренные службы ранним утром. На вызов оперативно выехала поисковая группа с двумя кинологическими расчётами.
Спустя три часа бабушку обнаружили в степи, примерно в четырёх километрах от ближайшего населённого пункта. Женщина была сильно ослаблена, но в медицинской помощи не нуждалась.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям призвали граждан не оставлять пожилых людей без присмотра.
Ранее мы писали о том, что заблудившихся пастухов три дня не могли найти в степи в Кызылординской области.
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