  • 21 Апреля, 13:24
  • BAIGENEWS

Пропавшую в Шымкенте бабушку нашли живой в степи

Спасатели нашли 73-летнюю женщину, исчезнувшую в Шымкенте.

Сегодня, 12:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадр видео Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
142
Фото: Кадр видео

В Шымкенте завершились поиски пропавшей пожилой женщины. 73-летняя жительница жилого массива Кайнар булак Абайского района накануне днём ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась, передаёт BaigeNews.kz.

После неудачных попыток найти её самостоятельно, родные обратились за помощью в экстренные службы ранним утром. На вызов оперативно выехала поисковая группа с двумя кинологическими расчётами.

Спустя три часа бабушку обнаружили в степи, примерно в четырёх километрах от ближайшего населённого пункта. Женщина была сильно ослаблена, но в медицинской помощи не нуждалась.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям призвали граждан не оставлять пожилых людей без присмотра.

Ранее мы писали о том, что заблудившихся пастухов три дня не могли найти в степи в Кызылординской области.

Самое читаемое

Наверх