Пропавшую в Конаеве девочку нашли на пляже

В зоне отдыха Конаева при неизвестных обстоятельствах пропала девятилетняя девочка. Ребёнок отдыхал с родственниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Потерявшуюся девочку спасатели обнаружили на пляже.