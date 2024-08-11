Пропавшую в Конаеве девочку нашли на пляже
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
56Фото: МЧС РК
В зоне отдыха Конаева при неизвестных обстоятельствах пропала девятилетняя девочка. Ребёнок отдыхал с родственниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Потерявшуюся девочку спасатели обнаружили на пляже.
"Силами оперативно-спасательного отряда пропавшая найдена и передана родителям. В медицинской помощи ребенок не нуждался. МЧС просит взрослых не оставлять детей без присмотра", — говорится в сообщении.
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