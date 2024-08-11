  • 11 Августа, 16:37
  • BAIGENEWS

Пропавшую в Конаеве девочку нашли на пляже

Сегодня, 16:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: МЧС РК

В зоне отдыха Конаева при неизвестных обстоятельствах пропала девятилетняя девочка. Ребёнок отдыхал с родственниками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Потерявшуюся девочку спасатели обнаружили на пляже.

"Силами оперативно-спасательного отряда пропавшая найдена и передана родителям. В медицинской помощи ребенок не нуждался. МЧС просит взрослых не оставлять детей без присмотра", — говорится в сообщении.

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