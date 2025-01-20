  • 20 Января, 20:02
  • BAIGENEWS

Пропавшую студентку нашли в Алматы

Девушку передали родителям.

Сегодня, 18:54
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:54
Сегодня, 18:54
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Фото: baigenews.kz

В Алматы нашли пропавшую накануне 18-летнюю студентку медколледжа Аружан Омирзак, передаёт BaigeNews.kz.

Брат девушки сообщил, что утром 19 января она поехала на рынок, после обеда позвонила матери и сказала, что возвращается домой, но перестала выходить на связь.

К поиску девушки подключились полицейские. Они-то и выяснили, что Аружан была у родственников. С алматинкой и её родителями провели профилактическую беседу.

 

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