Пропавшую студентку нашли в Алматы
Девушку передали родителям.
Сегодня, 18:54
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Сегодня, 18:54Сегодня, 18:54
261Фото: baigenews.kz
В Алматы нашли пропавшую накануне 18-летнюю студентку медколледжа Аружан Омирзак, передаёт BaigeNews.kz.
Брат девушки сообщил, что утром 19 января она поехала на рынок, после обеда позвонила матери и сказала, что возвращается домой, но перестала выходить на связь.
К поиску девушки подключились полицейские. Они-то и выяснили, что Аружан была у родственников. С алматинкой и её родителями провели профилактическую беседу.
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