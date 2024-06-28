Пропавшую несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в Костанайской области
Сегодня, 11:18
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Сегодня, 11:18Сегодня, 11:18
128Фото: baigenews.kz
Тело 16-летней жительницы села Аулиеколь, которая пропала два дня назад, нашли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
Информация о гибели пропавшей 16-летней жительницы села Аулиеколь Дарьи Тайрониной размещена волонтёрами поисково-спасательного отряда "Дос".
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
"Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки в Аулиекольском районе. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
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