Пропавшую несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в Костанайской области

Тело 16-летней жительницы села Аулиеколь, которая пропала два дня назад, нашли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Информация о гибели пропавшей 16-летней жительницы села Аулиеколь Дарьи Тайрониной размещена волонтёрами поисково-спасательного отряда "Дос".

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.