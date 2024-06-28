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Пропавшую несовершеннолетнюю девушку нашли мертвой в Костанайской области

Сегодня, 11:18
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
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Фото: baigenews.kz

Тело 16-летней жительницы села Аулиеколь, которая пропала два дня назад, нашли спасатели, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

Информация о гибели пропавшей 16-летней жительницы села Аулиеколь Дарьи Тайрониной размещена волонтёрами поисково-спасательного отряда "Дос".  

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

"Полиция возбудила уголовное дело по факту обнаружения трупа 16-летней девушки в Аулиекольском районе. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия", — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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