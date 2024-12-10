Пропавшую маму с грудничком нашли в аэропорту Актау
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Разыскиваемую 20-летнюю маму с ребёнком нашли транспортные полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz
Молодая мама с грудным ребёнком 6 декабря текущего года вышла из дома, в котором проживала с родителями, и не вернулась. По данному факту в полицию Алматы обратилась 44-летняя жительница с просьбой оказать содействие в поиске её дочери и внучки. После чего их объявили в розыск.
Транспортные полицейские, получив сообщение о пропаже, незамедлительно приняли меры и приступили к поискам женщины и ребёнка. Через день пропажи в аэропорту Актау 7 декабря при патрулировании аэропорта установлена 20-летняя жительница Алматы с малышом. Обе были живы и невредимы.
После установления личности без вести пропавших инициатор розыска был уведомлён, женщина с ребёнком были переданы родителям. Бабушка, которая обратилась к стражам порядка, поблагодарила транспортных полицейских за своевременную оказанную помощь.
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