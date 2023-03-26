Пропавшую девочку-подростка разыскивают полицейские Туркестана

Фото: https://t.me/POLICE_of_KZ/7805

Полиция Туркестана разыскивает пропавшего подростка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"Инжу 2012 года рождения. Рост 130-135 см, волосы длинные тёмно-коричневого цвета. На ней были рубашка, джинсы черного цвета, спортивная обувь чёрного цвета. Если у вас есть информация о разыскиваемом подростке, то обращайтесь в дежурную часть управления полиции города Туркестан по номерам 8-725-33-97-40-94, 8-747-497-42-24, 8-701-480-78-88 или на канал 102", — говорится в сообщении полиции.