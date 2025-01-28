Пропавшую 4 года назад девушку нашли в Алматы
Девушка пропала будучи несовершеннолетней.
Сегодня, 14:25
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Сегодня, 14:25Сегодня, 14:25
166Фото: Polisia.kz
В Туркестанской области полицейские нашли пропавшую четыре года назад девушку, передает BaigeNews.kz.
По данным МВД, полиция Толебийского района обнаружила ее совсем в другом городе. Летом 2021 года местная жительница сообщила о пропаже своей 16-летней дочери. Спустя несколько лет поиски по заявлению жительницы района продолжались.
В январе 2025 года пропавшую все-таки нашли и вернули семье. Полиция обнаружила молодую женщину в одном из заведений общепита Алматы, где видимо она и работала.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства исчезновения.