  • 28 Января, 16:08
  • BAIGENEWS

Пропавшую 4 года назад девушку нашли в Алматы

Девушка пропала будучи несовершеннолетней.

Сегодня, 14:25
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области полицейские нашли пропавшую четыре года назад девушку, передает BaigeNews.kz.

По данным МВД, полиция Толебийского района обнаружила ее совсем в другом городе. Летом 2021 года местная жительница сообщила о пропаже своей 16-летней дочери. Спустя несколько лет поиски по заявлению жительницы района продолжались.

В январе 2025 года пропавшую все-таки нашли и вернули семье. Полиция обнаружила молодую женщину в одном из заведений общепита Алматы, где видимо она и работала.  

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства исчезновения. 

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