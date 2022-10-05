Пропавшую 37-летнюю женщину нашли в пустынной местности Жамбылской области

Фото: polisia.kz

Пропавшую 37-летнюю женщину нашли полицейские в пустынной местности Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Сарысуский районный отдел полиции обратился житель села Саудакент с заявлением о пропаже 37-летней сестры. Женщина вышла из дома в неизвестном направлении и больше на связь с близкими не выходила. Она с 2011 года состоит на учёте в центре психического здоровья.

На поиски пропавшей женщины был ориентирован весь личный состав Сарысуского РОП. К поискам также присоединились волонтёры и местные жители, сотрудники районного отдела ЧС. Розыскные мероприятия велись не только в населённых пунктах Сарысуского района, но и на территории приграничных районов. Они осматривали улицы, дома, дворы, заброшенные здания и подвалы, местность вдоль дорог. Женщину нашли спустя пять дней в пустынной местности в тяжёлом состоянии. Она была в сознании, но полностью обессиленной, дрожала от холода и голода. На месте ей была оказана медицинская помощь.

"Хочу поблагодарить сотрудников правоохранительных органов, волонтёров и неравнодушных жителей за активное участие в поисках. Сотрудники полиции во главе с начальником РОП Асхатом Алметовым сутками проводили поисковые работы. Ещё чуть-чуть и моя сестра погибла бы. Страшно даже представить", – говорит брат женщины.