Пропавшую 16-летнюю студентку разыскивают в Акмолинской области

1 июня в полицию города Кокшетау поступило сообщение опекуна-директора одного из колледжей областного центра о том, что в тот день студентка Анна Писарева, 2008 года рождения, ушла из общежития в неизвестном направлении и не вернулась, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, а для розыска без вести пропавшей ориентирован личный состав управления полиции, приданные силы и общественность

В настоящее время для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейскими проверяются крестьянские хозяйства, заброшенные строения, стройплощадки, парки, канализационные коллекторы, гаражные кооперативы, дачные массивы, прибрежные зоны рек и водоемов, гостиницы, съемные квартиры, торговые центры, ночные клубы и другие места. Кроме того, опрашиваются всевозможные свидетели, в том числе водители общественного транспорта и такси, занимающиеся частным извозом.

На момент ухода студентка была одета в толстовку, спортивные штаны, кроссовки все черного цвета, особых примет нет. Рост 155-160 см, хрупкого телосложения, стрижка каре, волосы крашеные.

Известно, что девушка вышла из общежития и, выбросив мусор в урну, ушла за пределы колледжа, при этом разговаривая по телефону.

Полиция обращается ко всем, кто видел без вести пропавшую, и просит сообщить по номеру 102.



