Пропавшую 15-летнюю девочку нашли полицейские в Семее

Полицейским Семея удалось разыскать пропавшую 15-летнюю Валерию Ефанову. Как выяснилось, девочка убежала из дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Валерию всю ночь искали полицейские и волонтёры.

"Родные сообщили о пропаже в полицию только 4 ноября, когда она не появилась дома 2 ноября. Осуществляющие поиски полиция, волонтеры, родные пропавшей всю ночь обходили город. Только к 12:00 часам полицейские нашли беглянку. В настоящее время с девочкой и ее законным представителем проводится профилактическая беседа в присутствии психологов. Поведение подростка будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Семея", — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что рано утром 2 ноября Валерия ушла на занятия в колледж и не вернулась.