Пропавший портрет английского короля Генриха VIII найден на изображении в соцсети

Портрет английского короля Генриха VIII, долгие годы считавшийся навсегда утраченным, был обнаружен на заднем плане фотоснимка, опубликованного в соцсети, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

Портрет входил в собрание из 22 изображений королевских и знатных особ, выполненных по заказу мастера по изготовлению гобеленов Ральфа Шелдона и висел в имении Шелдона в графстве Уорикшир. На сегодняшний день из коллекции Шелдона сохранились всего несколько картин.

Историк искусства Адам Бузякевич, который также является консультантом аукционного дома "Сотбис", разглядел портрет Генриха VIII на заднем плане фотографии, размещенной в социальной сети в начале июля. На фото, на котором можно заметить портрет английского монарха, запечатлен прием в Шир Холле Уоркшира, где располагается Совет графства.

Мистер Бузякевич объяснил, что верхняя часть этого портрета, как и у других картин из собрания Шелдона, выполнена в форме арки и имеет идентичную форму с сохранившимися картинами из коллекции Шелдона. Специалист сказал, что не может дать точную оценку стоимости портрета, но отметил, что другие картины из собрания Шелдона были проданы примерно за 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает The Independent.

Собрание Шелдона было продано на аукционе, и о судьбе большинства картин на сегодняшний день ничего не известно. Дальнейшие исследования будут направлены на установление того, как портрет Генриха VIII оказался в Уоркширском Шир Холле.