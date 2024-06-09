Пропавший британский телеведущий найден мёртвым в Греции

Обнаружено тело британского ведущего и диетолога Майкла Мосли, пропавшего во время отдыха на греческом острове Сими, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

67-летний мужчина пропал без вести в среду после того, как отправился на прогулку с пляжа Агиос Николаос.

Тело, которое еще предстоит официально идентифицировать, было найдено рано утром на склоне холма недалеко от пляжного бара Agia Marina в воскресенье.

Мэр Сими Элефтериос Папакалодука сказал, что тело было найдено, когда команды обыскивали побережье с помощью камер.

Источник в полиции сообщил BBC News, что погибший к тому времени был мертв "несколько дней".

Тело было найдено рядом с забором, примерно в 30 минутах ходьбы от деревни Педи, где в последний раз видели доктора Мосли.

67-летний Майкл Мосли - известный британский "теледоктор", популяризировавший интервальное голодание для снижения веса и поддержания здоровья в долгосрочной перспективе.

Мосли известен во многих странах мира благодаря своей книге 2013 года "Быстрая диета", которую он написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер. Диета 5:2, как известно, рассказывала о том, как люди могут быстро похудеть, минимизировав потребление калорий в течение двух дней в неделю и питаясь здоровой пищей в остальные пять.

Впоследствии он ввел диету Fast 800 - программу быстрого похудения, в рамках которой участники диеты ограничивают потребление калорий до 800 в день в течение как минимум двух недель, после чего переходят на программу 5:2.

Мосли часто подвергал свое тело экстремальным нагрузкам, чтобы увидеть эффект от своих диет, а также в течение шести недель жил с ленточными червями в своих кишках для документального фильма BBC "Зараженный! Жизнь с паразитами".

Мосли также известен своими регулярными выступлениями на британском телевидении и колонкой в газете Daily Mail. Он также снял ряд фильмов о диетах и физических упражнениях.

В 2002 году Мосли был номинирован на премию "Эмми" за роль исполнительного продюсера научного документального фильма BBC "Человеческое лицо", который представлял звезда "Монти Пайтон" Джон Клиз и в котором приняли участие многие известные лица, включая Элизабет Херли, Пирса Броснана и Дэвида Аттенборо.

У Мосли четверо детей и его жена Клэр Бейли Мосли, тоже врач и обозреватель по вопросам здоровья. Она писала рецепты для его диетических книг.