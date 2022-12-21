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Lada.kz Вчера, 07:32
2115
Вчера, 07:32
2115
Фото: Lada.kz

Пропавший больше двух недель назад житель Мангистау записал видеообращение

Поисками молодого человека занимались волонтёры всей страны. Как стало известно, у 18-летнего жителя Шетпе произошел конфликт в семье. По этой причине он ушел из дома и уехал в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В поисках парня приняли участие добровольцы волонтерского движения Lider.kz по всему Казахстану, а также правоохранительные органы.

Спустя 18 дней, как сообщили в волонтерском движении Lider.kz в Актау, молодой человек сам вышел на связь и сообщил, что он жив. Для подтверждения он записал видеообращение.

Напомним, 18-летний Аскар Кылышбеков пропал 2 декабря.

 

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#пропавшие люди #волонтер #розыск
BaigeNews.kz
Вчера, 07:32
2115
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