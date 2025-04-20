Поиски троих мужчин, потерявшихся в лесу ВКО, завершились благополучно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

Мужчины пропали накануне — они отправились в путь без средств связи и необходимого снаряжения, что значительно осложнило их поиск. На место выехали спасатели, полицейские, представители местных властей, а также кинологический расчет.

Спустя несколько часов поисков их удалось обнаружить в глубине леса. К счастью, помощь медиков не потребовалась — все трое чувствуют себя хорошо.

В МЧС призвали казахстанцев быть осторожнее и не выходить на длительные маршруты без средств связи и базового снаряжения.