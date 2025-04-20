Пропавших в лесу троих мужчин нашли в ВКО
Они отправились верхом на лошадях в лес и перестали выходить на связь.
Сегодня, 09:26
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Сегодня, 09:26Сегодня, 09:26
213Фото: скриншот с видео
Поиски троих мужчин, потерявшихся в лесу ВКО, завершились благополучно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Мужчины пропали накануне — они отправились в путь без средств связи и необходимого снаряжения, что значительно осложнило их поиск. На место выехали спасатели, полицейские, представители местных властей, а также кинологический расчет.
Спустя несколько часов поисков их удалось обнаружить в глубине леса. К счастью, помощь медиков не потребовалась — все трое чувствуют себя хорошо.
В МЧС призвали казахстанцев быть осторожнее и не выходить на длительные маршруты без средств связи и базового снаряжения.
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