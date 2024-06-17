Разыскиваемых подростков из Астаны нашли в другом городе

Полицейские Астаны нашли двух 15-летних девочек, которые уехали в Алматы, не предупредив об этом взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП столицы.

Жительница Астаны обратилась в полицию с заявлением о том, что пропала её несовершеннолетняя дочь и племянница. Личный состав был незамедлительно ориентирован на поиски детей, обследованы все места возможного их пребывания. Сотрудники столичной полиции установили, что 15-летние подростки, выехали на такис в Алматы.

"Переночевав ночь на съёмной квартире, девушки на утро гуляли по городу, где их и обнаружили полицейские. Сотрудниками криминальной полиции УП района "Сарыарка" пропавшие подростки были установлены и помещены в Центр адаптации несовершеннолетних до прибытия родителей. С ними будет проведена профилактическая беседа в присутствии родителей о недопущении подобных фактов впредь", — рассказали в ДП Астаны.

Полицейские напомнили родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.