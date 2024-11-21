Пропавших рыбаков разыскали сотрудники МЧС на Балхаше

Двое мужчин заблудились на озере Балхаш во время рыбалки. Их помогли найти спасатели МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В районе полуострова Орлинка совместно силами спасателей Карагандинской и Алматинской областей проводились поиски двух рыбаков 44 и 25 лет. Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились", - сообщили в МЧС.

Пропавшие были найдены, в медицинской помощи они не нуждались. Вместе с ними спасены две собаки.