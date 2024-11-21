Пропавших рыбаков разыскали сотрудники МЧС на Балхаше
Сегодня, 22:31
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Сегодня, 22:31Сегодня, 22:31
145Фото: МЧС РК
Двое мужчин заблудились на озере Балхаш во время рыбалки. Их помогли найти спасатели МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"В районе полуострова Орлинка совместно силами спасателей Карагандинской и Алматинской областей проводились поиски двух рыбаков 44 и 25 лет. Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились", - сообщили в МЧС.
Пропавшие были найдены, в медицинской помощи они не нуждались. Вместе с ними спасены две собаки.
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