  • 21 Ноября, 23:52
  • BAIGENEWS

Пропавших рыбаков разыскали сотрудники МЧС на Балхаше

Сегодня, 22:31
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:31
Сегодня, 22:31
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Фото: МЧС РК

Двое мужчин заблудились на озере Балхаш во время рыбалки. Их помогли найти спасатели МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В районе полуострова Орлинка совместно силами спасателей Карагандинской и Алматинской областей проводились поиски двух рыбаков 44 и 25 лет. Мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились", - сообщили в МЧС.

Пропавшие были найдены, в медицинской помощи они не нуждались. Вместе с ними спасены две собаки. 

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