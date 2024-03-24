Пропавших ночью детей нашли живыми в Мангистауской области

В городе Форт-Шевченко в Мангистауской области вчера вечером пропали трое детей. Они вышли играть на улицу и не вернулись домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение поступило в ДЧС Мангистауской области 23 марта около 20:30. Пропали мальчики 2012, 2014 и 2018 годов рождения.