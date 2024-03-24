Пропавших ночью детей нашли живыми в Мангистауской области
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
52Фото: pixabay
В городе Форт-Шевченко в Мангистауской области вчера вечером пропали трое детей. Они вышли играть на улицу и не вернулись домой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение поступило в ДЧС Мангистауской области 23 марта около 20:30. Пропали мальчики 2012, 2014 и 2018 годов рождения.
"В розыскных работах были задействованы восемь человек личного состава ДЧС и три единицы техники. 24 марта в 3:40 пропавшие дети найдены в хозяйственной постройке на территории соседского дома. В медицинской помощи мальчики не нуждались", — говорится в сообщении.
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