Пропавших лошадей нашли в ледяном озере в Карагандинской области
Погибли 47 животных.
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47 лошадей, находившихся на вольном выпасе, утонули в озере в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Стражи порядка приняли заявления от жителей одного из населённых пунктов о пропаже принадлежащих им животных. К поиску табуна привлекли добровольцы из числа местных жителей. Было организовано около 10 поисковых групп, которые обследовали территорию на машинах и верхом не только в Каркаралинском, но и соседних районах, а также Баянаульском районе Павлодарской области.
В результате в одном из степных озер обнаружили 47 лошадей. Владельцы опознали своих животных.
По предварительной версии, ночью табун, перемещаясь по степи, вышел на замерзшее озеро. Из-за недостаточной толщины льда животные провалились в воду.
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