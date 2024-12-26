47 лошадей, находившихся на вольном выпасе, утонули в озере в Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка приняли заявления от жителей одного из населённых пунктов о пропаже принадлежащих им животных. К поиску табуна привлекли добровольцы из числа местных жителей. Было организовано около 10 поисковых групп, которые обследовали территорию на машинах и верхом не только в Каркаралинском, но и соседних районах, а также Баянаульском районе Павлодарской области.

В результате в одном из степных озер обнаружили 47 лошадей. Владельцы опознали своих животных.

По предварительной версии, ночью табун, перемещаясь по степи, вышел на замерзшее озеро. Из-за недостаточной толщины льда животные провалились в воду.



