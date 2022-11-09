Пропавшие вещдоки на 45 миллионов тенге: в Шымкенте нашли килограмм золотых изделий

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В Шымкенте нашли более килограмм золота, пропавшего со склада вещдоков в городском РОВД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Шымкента.

Восьмого ноября в Управление собственной безопасности Департамента полиции Шымкента обратилась женщина с заявлением о невыдаче вещественных доказательств в виде золотых изделий общим весом 1031,4 грамма.

"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 371 части 1 УК РК - "Халатность". В настоящее время все золотые изделия возвращены под сохранную расписку законной владелице. Гражданка отказалась от дальнейшего разбирательства и заявила об отсутствии каких-либо претензии к сотрудникам полиции", - рассказали вресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Ранее в СМИ появилась информация о пропаже со склада вещдоков в Абайском РОВД двух килограммов ювелирных изделий на общую сумму 45 миллионов тенге. Ювелирные украшения были сданы на склад седьмого марта в рамках уголовного дела. Пропажу обнаружили только в ноябре. По информации Nege.kz, следы золотых украшений нашли в 12 ломбардах города. Под подозрение попала сотрудница РОВД, ответственная за хранение вещдоков и начальник РОВД.