Пропавшего в степи мужчину нашли с помощью дрона в СКО
Медицинская помощь ему не потребовалась.
Сегодня, 12:13
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Сегодня, 12:13Сегодня, 12:13
65Фото: Елена огородникова/photocentra.ru
В СКО успешно завершились поисковые работы: пропавшего в степи 43-летнего удалось отыскать, передаёт BaigeNews.kz.
"В Айыртауском районе, между селами Имантау и Арыкбалык спасатели ДЧС совместно с сотрудниками полиции, акимата и представителями местного населения проводили поиски пропавшего гражданина 1981 года рождения. Мужчина выехал накануне из села Имантау для перегона табуна лошадей и не вернулся. Для усиления поиска был привлечен дрон", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Спасатели обнаружили мужчину на открытой местности в восьми километрах от села и доставили в населённый пункт. Медицинская помощь ему не потребовалась.
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