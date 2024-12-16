В СКО успешно завершились поисковые работы: пропавшего в степи 43-летнего удалось отыскать, передаёт BaigeNews.kz.

"В Айыртауском районе, между селами Имантау и Арыкбалык спасатели ДЧС совместно с сотрудниками полиции, акимата и представителями местного населения проводили поиски пропавшего гражданина 1981 года рождения. Мужчина выехал накануне из села Имантау для перегона табуна лошадей и не вернулся. Для усиления поиска был привлечен дрон", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели обнаружили мужчину на открытой местности в восьми километрах от села и доставили в населённый пункт. Медицинская помощь ему не потребовалась.