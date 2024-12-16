  • 16 Декабря, 12:36
  • BAIGENEWS

Пропавшего в степи мужчину нашли с помощью дрона в СКО

Медицинская помощь ему не потребовалась.

Сегодня, 12:13
АВТОР
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Елена огородникова/photocentra.ru Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: Елена огородникова/photocentra.ru

В СКО успешно завершились поисковые работы: пропавшего в степи 43-летнего удалось отыскать, передаёт BaigeNews.kz.

"В Айыртауском районе, между селами Имантау и Арыкбалык спасатели ДЧС совместно с сотрудниками полиции, акимата и представителями местного населения проводили поиски пропавшего гражданина 1981 года рождения. Мужчина выехал накануне из села Имантау для перегона табуна лошадей и не вернулся. Для усиления поиска был привлечен дрон",  —  сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Спасатели обнаружили мужчину на открытой местности в восьми километрах от села и доставили в населённый пункт. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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